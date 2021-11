Rifiuti, a Barresi la delega per l’Ambiente

Dopo le dimissioni di Fabio Cantarella, ad Andrea Barresi la delega per l’Ambiente.

Strappo con la Lega a Catania. Ma per il sindaco Pogliese “si può ricucire”.

Alla presenza del Sindaco Salvo Pogliese e del segretario generale del Comune di Catania Rossana Manno, ha prestato giuramento il neoassessore Andrea Barresi che da stamattina è nel pieno delle funzioni di componente della giunta comunale. Dopo le dimissioni di Fabio Cantarella e la revoca dall’incarico ad Alessandro Porto, gli assessori attualmente in carica sono così nove, a fronte dei dieci posti disponibili. Il primo cittadino ha assegnato a Barresi le deleghe dell’ambiente, della nettezza urbana, della polizia municipale e del decentramento.

Il discorso di Pogliese

“L’Amministrazione Comunale – ha detto il sindaco Pogliese – non si è mai fermata un attimo. Anche grazie all’intervento dell’assessore regionale Daniela Baglieri, siamo riusciti a fare riaprire la discarica di Lentini impedendo che si creasse una nuova emergenza. Ho attribuito a Barresi le deleghe per il delicato settore ambientale e per sostenere la raccolta differenziata, che a San Giovanni Galermo e San Giorgio sta dando risultati incoraggianti; un dato che è anche frutto dell’impegno senza risparmio di energie di Fabio Cantarella, a cui rinnovo i miei sentimenti di stima e affetto”.

“Riconoscenti alla Lega”

“L’Amministrazione Comunale – ha aggiunto il primo cittadino – non è affatto condizionata dalle turbolenze politiche delle ultime ore e proseguirà nell’azione di risanamento e rilancio del Comune e della Città di Catania, fronteggiando le tante emergenze e progettando la Catania del futuro. E se questo possiamo farlo, non mi stancherò mai di ripeterlo, va riconosciuto merito soprattutto dell’azione della Lega, a Matteo Salvini e Stefano Candiani, che nel 2019 dal Ministero dell’Interno hanno salvato la nostra città dall’indebitamento, facendoci ripartire senza che nessun padre di famiglia perdesse il posto di lavoro. Si rassegnino, dunque, quanti pensano di condizionare le scelte del sindaco, con falsità o fantasiose ricostruzioni, utili solo a qualificare chi le esterna. Chi mi conosce, sa bene che la lealtà e lo stile sono un bagaglio irrinunciabile della mia condotta umana e politica”.

“Si può ricucire”

“E per questo – conclude – nutro piena fiducia, che con quanti lavorano per una vera unità della coalizione si ricucirà un dialogo nell’interesse della città di Catania, che ancora oggi paga i danni della precedente gestione del centrosinistra”.