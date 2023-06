Un messaggio sospetto aveva fatto scattare l’allarme

Stava tentando il suicidio e viene salvato da un’anziana che, nonostante l’età avanzata, è riuscita a superare ogni tipo di ostacolo. E’ la storia, raccontata da Palermo today, che ha visto come protagonisti una donna di 76 anni e il suo vicino di casa a Torretta, paesino della provincia di Palermo. Quest’ultimo, un giovane, stava tentando il gesto estremo, quello di togliersi la vita. Si era chiuso nell’auto posteggiata all’interno dell’atrio di casa ed aveva collegato un tubo al gas di scarico. La super nonnina si è accorta di quel che stava accadendo, ha preso la scala e scavalcato persino un muretto. Ed è riuscita in extremis ad evitare la tragedia.

La ricostruzione

Secondo quanto raccontato dalla figlia dell’anziana, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita ieri mattina nella sua abitazione di Piano dell’occhio. La sua fortuna è stata quella che la vicina di casa si fosse accorta di quel che stava accadendo. La 76enne ha preso una scala e scavalcato il muretto che divide le due abitazioni. Quindi si è messa a correre ed ha aperto le portiere del mezzo riuscendo appena in tempo ad evitare la disgrazia.

L’allarme della madre per il messaggio sospetto

Ad avere lanciato l’allarme era stata la madre del ragazzo, che in quel momento era fuori casa. Pare che il figlio avesse inviato un sospetto messaggio alla moglie la quale avvertì subito la madre. E quest’ultima, essendo fuori casa, ha chiesto alla vicina di catapultarsi in casa sua. La 76enne ha fatto così, e dopo essere riuscita a scavalcare ha rotto il finestrino con una zappa che era nel giardino. Il ragazzo all’interno era già privo di sensi ed è stato salvato appena in tempo.

A Catania salvato dalla polizia

Un altro giovane è stato salvato nei mesi scorsi dalla polizia a Catania. Stava per impiccarsi per via della fine della relazione con la ex. Dopo diversi tentativi e le notevoli difficoltà operative gli agenti sono riusciti a far desistere il ragazzo dal compiere l’estremo gesto. E’ accaduto alla periferia di Catania.

