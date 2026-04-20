Il Teatro Massimo Bellini di Catania entrerà in cantiere dall’11 maggio al 31 dicembre 2026. La novità, però, non è soltanto l’avvio dei lavori. Il punto è che il Bellini prova a tenere insieme due esigenze che di solito entrano in conflitto: mettere mano alla sicurezza di un edificio monumentale e, nello stesso tempo, evitare il blocco della programmazione. Opere, balletti e concerti andranno avanti, ma fuori dalla sede storica, tra Teatro Metropolitan e Teatro Sangiorgi.

L’intervento vale 1,3 milioni di euro di fondi regionali e riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione, adeguamento alla sicurezza e prevenzione incendi. In gioco non c’è solo la conservazione di un immobile simbolo della città. C’è la possibilità di riportare il Bellini dentro standard di sicurezza più alti per pubblico, artisti e lavoratori, senza sacrificare la continuità dell’offerta. Il progetto punta anche a una migliore organizzazione delle vie di fuga e, secondo quanto illustrato, può avere come effetto un potenziale aumento dei posti.Non va letto come un intervento isolato ma di una riqualificazione del teatro e dell’area urbana che gli ruota attorno.

Come si svolgeranno i lavori e dove andrà la stagione

Sul piano tecnico, il cuore dell’intervento è l’adeguamento antincendio. Il progetto prevede l’ottimizzazione delle vie d’esodo con nuovi varchi e allargamenti in muratura compensati da telai a rigidezza equivalente, la sostituzione di porte e vetrate REI, la creazione di filtri a prova di fumo e il rifacimento integrale della rete idranti e dell’impianto sprinkler. L’appalto sarà gestito dalla Soprintendenza di Catania; il Rup è l’architetto Salvatore Sorbello. La consegna dei lavori è fissata per l’11 maggio, la conclusione per dicembre 2026. il Bellini manterrà in sede gli ultimi appuntamenti sinfonici: dal 24 al 26 aprile “Il virtuosismo del violoncello” con Giovanni Sollima e Mario Brunello; il 2 e 3 maggio “La creazione” di Haydn diretta da Fabrizio Maria Carminati; il 5 e 6 maggio il programma con la Sinfonica Vincenzo Bellini diretta da Epifanio Comis e Matteo Bortolazzi al pianoforte, dedicato a Rachmaninov e Brahms; l’8 e 9 maggio “Capricci, variazioni e suite”, con Giuseppe Grazioli sul podio e Dmitry Ishkhanov al pianoforte.

Dopo il trasferimento, la stagione concertistica riprenderà al Metropolitan e al Sangiorgi. Il 16 e 17 maggio, al Metropolitan, Sergio Alapont dirigerà musiche di Mozart e Beethoven. Il 31 maggio, al Sangiorgi, andrà in scena “Pulcinella e il gioco del tempo”, progetto musicale di Greta Averna con l’Orchestra del Conservatorio “V. Bellini” di Catania e l’Orchestra Barocca Siciliana dirette da Antonino Manuli. Il 1° giugno, di nuovo al Metropolitan, spazio al concerto sinfonico-corale per la Festa della Repubblica diretto da Salvatore Percacciolo. Il 4 e 5 settembre è previsto “Tango argentino”, diretto da Francesco Di Mauro, con Massimiliano Pitocco al bandoneon.

Anche la Stagione di Opere e Balletti 2026 cambia sede ma resta in calendario. Al Metropolitan, dal 27 al 30 maggio, è previsto “Sogno di una notte di mezza estate”, balletto su musiche di Mendelssohn e Saint-Saëns, con coreografie di Yaroslav Ivanenko, scene di Heiko Mönnich e luci di Maximilian Rade, affidato al Corpo di Ballo dell’Opera di Kiel con Amilcar Moret Gonzalez e Virginia Tomarchio. Dal 24 settembre al 1° ottobre arriverà “I Puritani”, diretti da Fabrizio Maria Carminati e con regia di Renato Bonajuto: nei ruoli principali si alterneranno Jessica Pratt e Caterina Sala come Elvira, Dmitry Korchak e Valerio Borgioni come Arturo Talbo, Christian Federici come Riccardo Forth, Carlo Lepore e Dario Russo come Sir Giorgio, Anna Pennisi e Sofia Janelidze come Enrichetta; completano il cast Gaetano Triscari e Marco Puggioni. Dal 1° al 6 dicembre andrà in scena “La bella addormentata” con il Corpo di Ballo della Compagnia del Sud. La stagione proseguirà poi dal 14 al 21 febbraio 2027.

Le ricadute sul teatro e sulla città

Il dato più interessante è che il cantiere sulla sicurezza apre, di fatto, una stagione di interventi più vasta. Accanto ai lavori da 1,3 milioni, sono già indicati 3,3 milioni di euro del Ministero della Cultura per la riqualificazione complessiva del teatro, con interventi sulla facciata, sull’illuminazione artistica e su altri elementi strutturali. A questi si aggiungono 231 mila euro della Regione Siciliana già destinati al sistema di rilevazione fumi e al restauro del retro palco. Il sindaco Enrico Trantino ha inoltre richiamato un’ulteriore richiesta al Ministero per 3,5 milioni destinati a interni, foyer, locali dei dipendenti e, auspicabilmente, climatizzazione.Questo significa che il Bellini non sta affrontando una manutenzione tampone. Sta entrando in una fase di adeguamento che prova a mettere insieme sicurezza, fruizione e valorizzazione.

Intorno al teatrosi muove un pezzo di città. Trantino ha collegato i lavori del Bellini al rifacimento della facciata e agli interventi nell’area compresa tra via del Vecchio Bastione, via Porta di Ferro, piazza Pietro Lupo, piazza Angelo Majorana e via Teatro Massimo. Il direttore dei Lavori pubblici del Comune, Fabio Finocchiaro, ha ricondotto il progetto a una programmazione più ampia che comprende anche piazza Turi Ferro, Corso Sicilia e il quartiere di San Berillo. In questa cornice il Bellini smette di essere solo un teatro da restaurare e torna a essere un punto di equilibrio urbano: un edificio da proteggere, ma anche un pezzo di centro storico da rimettere in connessione con ciò che ha intorno.Una frase del sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano riassume bene il senso dell’operazione: “Crescere significa anche sapersi fermare, quando necessario, per rafforzarsi e ripartire con basi sempre più solide”. È una formula che, al netto della retorica istituzionale, fotografa il bivio vero del Bellini: usare la pausa del palcoscenico storico per evitare che un patrimonio monumentale resti ostaggio del rinvio permanente.