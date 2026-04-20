Le previsioni da IlMeteo.it

Cambio di scenario sul fronte meteo in Italia. Dopo giorni dominati dall’alta pressione, la settimana si apre con una fase più dinamica e instabile, tipica della primavera, destinata però a lasciare spazio a un nuovo miglioramento proprio in vista del ponte del 25 aprile.

A delineare l’evoluzione è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che spiega come l’anticiclone stia iniziando a essere eroso da correnti più fresche in arrivo dai Balcani.

“La stabilità assoluta degli ultimi giorni sta lasciando il posto a una fase più vivace e tipica di aprile. L’alta pressione, pur restando ben salda sull’Europa occidentale, viene ora insidiata da infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani, portando quel pizzico di variabilità che caratterizza il cuore della primavera”.

Instabilità soprattutto al Centro-Nord

Il peggioramento si farà sentire già tra lunedì e martedì, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

“Questo attacco ai fianchi dell’anticiclone favorirà un inizio di settimana all’insegna della dinamicità. Lunedì e martedì saranno giornate caratterizzate da una spiccata variabilità, soprattutto al Centro-Nord: non avremo un maltempo diffuso e persistente, quanto piuttosto un’alternanza tra ampie schiarite e improvvisi annuvolamenti capaci di generare brevi episodi instabili”.

Le aree più esposte saranno il Triveneto e il versante adriatico centrale, dove nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi rovesci e temporali anche accompagnati da grandine di piccole dimensioni. Qualche fenomeno, più debole, è atteso anche sul Nord-Ovest.

Piogge in arrivo anche al Sud

A metà settimana la variabilità si estenderà gradualmente anche alle regioni meridionali.

“Tra mercoledì e giovedì poi questa fase instabile raggiungerà anche il Sud”.

Si tratterà comunque di fenomeni intermittenti, inseriti in un contesto variabile e non di maltempo organizzato.

Temperature in calo

Il cambiamento sarà evidente anche sul fronte termico, con un ridimensionamento generalizzato dei valori.

“Dal punto di vista termico, l’ingresso di correnti nord-orientali comporterà un ridimensionamento delle temperature su tutta la Penisola. Al Centro-Nord non si toccheranno più i picchi di 25-26°C, con i termometri che si assesteranno tra i 18°C e i 21°C”.

Pure al Sud si registrerà un calo, soprattutto in concomitanza con le piogge.

“Anche al Sud, con l’arrivo dei piovaschi a metà settimana, si avvertirà una flessione termica che riporterà i valori su livelli più consoni alla stagione”.

La tendenza per il 25 aprile

La fase instabile sarà temporanea. Già dalla seconda parte della settimana tornerà a rafforzarsi l’alta pressione.

“Ma cosa ci aspetta per il 25 aprile? Mentre il Sud farà i conti con l’instabilità residua tra mercoledì e giovedì, le condizioni di bel tempo ricominceranno a farsi largo a partire dalle regioni settentrionali”.

Il miglioramento sarà progressivo fino al weekend.

“L’alta pressione tornerà infatti a espandersi da Ovest, riconquistando gradualmente tutto il Paese entro il fine settimana. Questa rimonta stabilizzerà il tempo in vista del ponte del 25 aprile, che si preannuncia ampiamente soleggiato, pur con qualche isolata incertezza nuvolosa limitata ai settori di nord-ovest”.