Un grave episodio di cronaca ha scosso il quartiere Picanello di Catania, dove un normale controllo stradale si è trasformato in un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine. In via Cavaliere, un giovane motociclista che viaggiava senza il casco protettivo ha ignorato l’alt intimato dagli agenti della polizia locale. Nel disperato tentativo di sottrarsi al controllo e assicurarsi la fuga, il guidatore non ha esitato a travolgere un agente, causandogli diversi traumi, per poi far perdere temporaneamente le proprie tracce.

La fuga del motociclista si è però rivelata di breve durata. Gli investigatori dei vigili urbani hanno avviato un’immediata e serrata attività d’indagine, incrociando le testimonianze raccolte sul posto con l’analisi meticolosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Sentendosi ormai braccato e con il fiato sul collo, il giovane, un ventunenne catanese, ha deciso di porre fine alla sua latitanza. Accompagnato dal proprio legale di fiducia, il ragazzo si è presentato alcune ore dopo l’accaduto direttamente presso il comando della polizia municipale, dove ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli ufficiali.

Il magistrato di turno, informato della dinamica dei fatti e della confessione, ha disposto per il ventunenne la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le accuse formulate a suo carico sono pesanti e vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale alla fuga pericolosa, fino alle lesioni personali. Contestualmente, gli agenti hanno provveduto al sequestro amministrativo del motociclo utilizzato per l’investimento. L’agente ferito è stato tempestivamente soccorso e, per fortuna, le sue condizioni non risultano gravi.

L’episodio ha sollevato la ferma reazione dei vertici dell’amministrazione comunale e del corpo di polizia. Il sindaco Enrico Trantino, l’assessore alla Polizia locale Alessandro Coppolino, il comandante Stefano Peruga e il vice comandante del corpo hanno espresso in una nota congiunta la propria vicinanza al vigile ferito, augurandogli una pronta guarigione. I rappresentanti delle istituzioni hanno definito l’accaduto un preoccupante segnale di degrado civile e morale, sottolineando tuttavia come la rapidità dell’arresto dimostri un netto cambio di passo della polizia municipale, capace di operare in modo efficace, autonomo e senza alcun timore nei confronti della criminalità.