proseguono serrati i controlli della polizia di frontiera

Continua a pieno regime l’attività di controllo documentale effettuata dalla Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto Vincenzo Bellini-Fontanarossa di Catania.

Lo scorso 28 settembre, intorno alle 22.00, durante le verifiche sui passeggeri di un volo diretto a Dublino, sono state arrestate due passeggere che avevano esibito al personale della Polizia di Frontiera due carte di identità slovacche contraffatte.

Si trattava in realtà delle cittadine georgiane Irma Lelashvili, 50 anni, e Darejan Sartania, 47 anni, le quali, con il chiaro intento di recarsi in Irlanda cercando di aggirare i controlli di Polizia, esibivano due carte di identità slovacche, risultate contraffatte dopo le attente e approfondite analisi eseguite dagli esperti operatori in falso documentale della “Polaria”.

Le due straniere, inoltre, venivano trovate in possesso anche di due patenti di guida slovacche, risultate anch’esse contraffatte.