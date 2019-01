Tecnici e squadre operative del Campo Base dei Vigili del fuoco dislocato ad Acireale hanno effettuato un sopralluogo di verifica ed un intervento di messa in sicurezza della copertura nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Fiandaca, una delle frazioni della cittadina colpite dal sisma di Santo Stefano. La chiesa risale al 1840 e nel tempo è stata più volte danneggiata e ricostruita. L’ultima volta proprio dal terremoto del 1984.

Durante il sopralluogo di verifica e il successivo intervento di messa in sicurezza della copertura si è rivelato determinante l’utilizzo dei droni in dotazione ai Vigili del Fuoco e del personale qualificato per il loro utilizzo.

Intanto proseguono i sopralluoghi per verificare lo stato delle abitazioni, delle scuole e delle strutture coinvolte. Quasi 5000 l.e richieste di verifica