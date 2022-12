LA SCOSSA

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata all 08.11 dalla sala operativa dell’Ingv di Catania a 1 chilometro a est di Sant’Alfio. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri. L’evento è stato avvertito alle falde dell’Etna, ma, secondo le prime informazioni, non si sarebbero registrati danni a cose o persone.

Domenica scossa alle Eolie

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall’Ingv alle 8.12 a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano. La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la provincia di Messina e nel capoluogo. Non si registrano danni. Alle 8.18 un altra scossa è stata registrata sempre a largo delle Eolie con magnitudo 2.

Una porzione di costone a causa della scossa sarebbe franato a Lipari, in località Valle Muria. Le scosse alle Eolie sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9 . In seguito all’evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

Nessuno danno a persone o cose

Con un comunicato è arrivata poi la conferma. “Dalle verifiche effettuate, l’evento con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano, risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni”. Lo rende noto la Protezione Civile aggiungendo che «a seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia alle Isole Eolie (Messina), alle ore 8.12 con magnitudo 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

È stato istituito il COC, con la presenza del Comandante Provinciale DS Ingegner Tafaro che è atterrato con elicottero del reparto volo VF di Catania , presso il comune di Lipari. Il personale operativo del distaccamento ha effettuato sopralluoghi in 5 edifici scolastici ed un ponte. Le attività, sul territorio di Lipari, proseguiranno anche nei prossimi giorni secondo le indicazioni del COC.