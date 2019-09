Tra Misterbianco e Piano Tavola

La strada statale 121 “Catanese” è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Misterbianco (km 8) e Piano Tavola (km 10).

Il provvedimento si è reso necessario poiché un trasporto eccezionale non autorizzato ha urtato, danneggiandolo irreparabilmente, il sovrappasso della via comunale Giuseppe Verdi – al confine tra i territori di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco – che scavalca la statale in corrispondenza dello svincolo.

La statale sarà riaperta al termine delle operazioni di demolizione, che saranno ultimate entro tre giorni.