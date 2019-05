Sul posto le Forze dell'Ordine

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Catania sulla strada statale 114.

Sulla Orientale Sicula, è stato provvisoriamente chiuso il tratto al km 110,400, nel comune di Catania, per consentire le operazioni dei recupero di un mezzo pesante ribaltato. Sul posto è presente il personale dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile. (immagine di repertorio)