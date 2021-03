incidente a mascali

Tragico incidente stradale questa sera a Mascali

La notizia è riportata dal gazzettinonline.it. Poco dopo le 19, lungo la via Carrata a Mascali, una donna di 34 anni alla guida di una Peugeot 206 percorreva l’asse viario in direzione di un complesso residenziale ed ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Presumibilmente a causa e della copiosa sabbia vulcanica presente sul manto stradale, l’autovettura si è poi schiantata contro un guardrail che, come una spada, ha attraversato per intero l’abitacolo trafiggendo la povera donna, morta sul colpo in seguito alle gravissime ferite riportate.

La donna trafitta dal guardrail

I soccorritori del 118 accorsi sul luogo dell’incidente hanno constatato l’avvenuto decesso della 34enne, residente a Fiumefreddo e che, si apprende, si accingeva a trasferirsi a Mascali. Per estrarre il corpo senza vita della donna rimasto intrappolato all’interno della vettura si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Mascali e dai carabinieri della locale Stazione.