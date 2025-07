Tragico incidente mortale ad Aci Castello, Catania. Carmelo Trovato, 45 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato violentemente contro un’Audi nei pressi dei lidi balneari Acquirius e La Risacca. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino: l’impatto è stato devastante. I sanitari del 118 giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente hanno prestato i primi soccorsi e trasportato Trovato in condizioni critiche presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio

Era l’hair stylist della zona. Apprezzato sia come persona che come professionista, Carmelo Trovato era ben voluto da tutti. La tragica notizia ha sconvolto amici, parenti e clienti che oggi piangono la sua improvvisa scomparsa: “Non trovo le giuste parole, anche se a dirla tutta non credo che ci siano proprio parole da dire. Un caloroso abbraccio ai tuoi genitori , tua moglie e le tue 2 splendide bambine. Fai buon viaggio e riposa in pace . Ciao amico mio” scrive Davide Di Benedetto.

“Sei stato il barbiere di famiglia, ancora non credo alla tragedia , solo stasera ho avuto il coraggio di dirlo a mio figlio che il suo barbiere da 15 anni a questa parte non c’è più. Ma ci sarai sempre nei nostri cuori. Non è un addio ma un arrivederci” si legge in un post di Davide Bonaccorso.

“Mi è arrivata questa notizia bruttissima ancora non ci credo ma purtroppo è vero Carmelo Trovato mancherai a tutti specialmente a tua moglie alle tue figlie e a i tuoi cari e anche a noi amici… CIAOOOO MELO R.I.P” scrive Salvo Bisicchia.