Un 36enne, Ivan Martella, originario di Paternò, è morto la notte scorsa travolto da un treno regionale ad Acireale, nel Catanese.

L’uomo, poco prima, alla guida di un furgone si era schiantato contro un muro in cemento armato lungo la strada statale 114, Catania-Messina, dopo avere percorso controsenso e ad alta velocità diverse vie della città barocca dalle 100 chiese.

Non è ancora chiara la dinamica della morte: se l’uomo si sia caduto dal muretto che costeggia i binari e sia stato travolto o se ha tentato la fuga a piedi la strada ferrata senza accorgersi del treno in arrivo.

una prima ricostruzione, però. avvalora la tesi del tragico doppio incidente. La vittima sarebbe scivolata dal muretto che costeggia la ferrovia, cadendo sui binari proprio mentre stava per passare il treno.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Gazzettino on line l’uomo alla guida di un furgone avrebbe prima percorso a velocità elevata corso Umberto centrando anche delle auto posteggiate per poi giungere sulla statale 114 all’altezza del semaforo del Bellavista e lì, nel tentativo di imboccare la via Provinciale per Riposto, avrebb perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere fermando la sua folle corsa.

A questo punto il conducente sarebbe sceso dal mezzo e scappato via. Nella fuga l’uomo sarebbe arrivato sulle vicine rotaie delle Ferrovie dello Stato dove, nel frattanto, sopraggiungeva un treno, che lo ha travolto uccidendolo sul colpo. La vittima è stata identificata all’alba, di tratta di un uomo di 36 anni residente a Paternò. Secondo quanto si è appreso a bordo del furgone sarebbero state rinvenute delle banconote macchiate. I soldi che sono stati trovati nel furgone, però, gli erano stati dati da suo padre per comprare i biglietti per andare a Roma con il treno, che era una delle sue passioni.

Sull’episodio indagano la polizia ferroviaria e personale del commissariato di Acireale.Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

La linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per diverse ore. Un autobus ha trasportato i passeggeri che si trovavano a bordo del treno alla stazione di Catania.