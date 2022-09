Ancora da stabilire le cause

Due motociclisti, Fabrizio Storniolo, di 29 anni, e Carmelo Rapicavoli, di 20, sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nel rione Librino a Catania. Secondo una prima ricostruzione erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta.

Procura valuta se disporre autopsia

Non è ancora chiara l’esatta dinamica, né se nell’incidente siano coinvolte altre persone. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia municipale. La procura ha aperto un’inchiesta, ha disposto i primi accertamenti medico legali e sta valutando se disporre l’autopsia.

Il saluto degli amici sui social

Amante della moto Fabrizio Storniolo. Una passione che coltiva da quando era bimbo. Nei tanti messaggi di cordoglio si ricordano “le impennate” e gli “scooter truccati”. Gli amici e i familiari sono increduli da quanto è accaduto. “La vita è ingiusta”. “Proteggici da lassù”. “Buon viaggio Fabrizio”. Sono alcuni dei messaggi che inondando i social.

E lo stesso avviene per Carmelo Rapicavoli, chiamato da tutti “Meluccio”. La faccia buona e pulita nelle foto che scorrono nel web. Al viale Nitta ha smesso di battere il cuore di un giovane con tanti sogni da realizzare. Due vite spezzate. L’ennesima in questo anno in cui le strade catanesi sono state bagnate da troppo sangue.

A fine agosto altro sangue sulle strade catanesi

Una giovane morta e due feriti in un incidente stradale, a fine agosto a Catania, in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere. La vittima era in un’auto il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’impatto. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118.

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale mortale sull’Isola nelle ultime settimane. Fabrizio Manno, 57 anni, è morto dopo essere stato coinvolto, una settimana prima, in un incidente all’altezza di Leroy Merlin in viale Regione Siciliana a Palermo.