Indagano i carabinieri

Trovato con il cranio fratturato ed in fin di vita. È giallo di Ferragosto a Torre Archirafi, a Riposo, su quanto accaduto ad un uomo di 55 anni trovato dai carabinieri la notte di Ferragosto nei pressi del porticciolo del borgo marinaro del comune del Catanese.

Dalle prime e frammentarie informazioni, pare che l’uomo in stato d’ebbrezza sia stato colpito con forza e violenza alla testa riportando un evidente e importante trauma cranico.

I soccorsi del 118

Come scrive il quotidiano La Sicilia, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed accompagnato – all’alba di ieri – al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre. I medici hanno quindi intubato la persona e sottoposto ad una tac che ha rivelato una emorragia con frattura della teca cranica.

Gravi condizioni, vittima trasferita al Garibaldi di Catania

Considerate le gravi condizioni dell’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato poi trasferito d’urgenza al Garibaldi di Catania dove si trova adesso ricoverato in prognosi riservata. Bocche cucite e massimo riserbo sulla vicenda sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre. I militari dell’Arma sono alla ricerca di eventuali immagini delle telecamere della zona. Il 55enne verosimilmente sarebbe stato vittima di una pesante aggressione avvenuta in piena movida, la notte di ferragosto, nel cuore del centro storico di Torre Archirafi.

Auto in fiamme in galleria, ferito il conducente portato in ospedale

Una vettura è andata a fuoco ieri mattina all’interno della galleria ‘Funosa’ dell’A29 diramazione Trapani, nel tratto compreso tra Dattilo e Fulgatore (Trapani). Prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, l’unico occupante della macchina è riuscito a mettersi in salvo e si trova ora in osservazione presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

La galleria, a causa dei danni causati dalle fiamme e dal calore all’impianto di illuminazione e la caduta di porzioni di intonaco dalla volta, é stata chiusa al traffico in direzione Palermo. Nel tratto opposto è stato attivato il senso alternato, di concerto con Anas a polizia stradale.