La droga era nascosta in due flaconi per farmaci

Un 30enne di Pedara, in provincia di Catania, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era giunto a Catania, in compagnia di una donna, verosimilmente per rifornirsi di cocaina da poter poi rivendere nel suo paese. I due sono stati fermati dagli uomini della squadra Lupi e sono stati sottoposti a controlli.

Durante la perquisizione personale e dell’auto dell’uomo, i militari hanno rinvenuto due flaconi, in origine utilizzati per la conservazione dei farmaci, all’interno dei quali erano nascoste le 31 dosi di cocaina e 240 euro, probabile provento della sua attività di spaccio. Sostanza e denaro sono stati sequestrati mentre il giovane è stato arrestato.