La Polizia di Stato ha denunciato due uomini residenti a Napoli, di 57 e 29 anni, per truffa ai danni di una donna catanese di 73 anni a cui avevano venduto una falsa polizza assicurativa per l’auto. I fatti risalgono al 2023 quando la donna, dovendo rinnovare l’assicurazione della sua auto, aveva cercato online la tariffa più conveniente inserendo i suoi dati personali e quelli del veicolo su un comparatore assicurativo. Poche ore dopo era stata contattata al telefono da un sedicente agente assicurativo che le aveva proposto un’offerta vantaggiosa.

Il modus operandi dei truffatori

Convinta dalle parole dell’uomo, la donna aveva inviato tramite messaggistica istantanea i documenti richiesti (carta di circolazione e carta d’identità) ed effettuato il pagamento di diverse centinaia di euro tramite bonifico bancario. In cambio, aveva ricevuto via mail e messaggio la polizza assicurativa apparentemente regolare. Giunta la scadenza annuale, contattando direttamente la compagnia assicurativa la donna aveva però scoperto di essere stata truffata: non risultava alcuna polizza a suo nome per l’anno precedente. Delusa e amareggiata, si era quindi rivolta alla Polizia per sporgere denuncia.

Le indagini

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno avviato subito le indagini, riuscendo a risalire all’identità dei due truffatori napoletani grazie all’analisi dei tabulati telefonici e dei movimenti bancari. I due, con diversi precedenti specifici, erano dei veri e propri professionisti del raggiro assicurativo online.

Consigli per prevenire le truffe

Al fine di evitare di rimanere vittime di frodi assicurative occorre diffidare dai siti internet che non forniscono determinate informazioni quali il nominativo, la sede sociale e la partita iva della compagnia assicurativa, nonché da tutti gli agenti assicurativi contattabili esclusivamente tramite cellulare o piattaforme di messaggistica, e non rintracciabili attraverso un numero fisso di call center. Al fine di prevenire le truffe è utile consultare il sito dell’IVASS, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ove sono indicate tutte le compagnie assicurative abilitate ad operare in Italia.

