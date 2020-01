indagano i carabinieri

Tragedia familiare nel Catanese.

E’ morta al Policlinico di Catania, dove era stata ricoverata, una donna di 79 anni, Concetta Di Pasquale.

Il decesso è stato determinato dalle gravi ferite riportate dall’anziana, colpita ripetutamente a bastonate dal marito, Salvatore Plumari, 90 anni. La donna era stata ricoverata con fratture multiple e trauma cerebrale.

I fatti si sono verificati lo scorso 3 gennaio nell’abitazione della coppia, a Mascali. La violenta aggressione del marito ai danni della moglie – entrambi originari di Regalbuto – sarebbe avvenuta durante una lite per futili motivi.

Indagano i carabinieri.

Dopo il drammatico episodio, l’uomo era stato arrestato e poi rilasciato e affidato ad una struttura riabilitativa per maltrattamenti in famiglia e per lesioni aggravate. Adesso, con il decesso della moglie, il reato contestato a suo carico è di omicidio volontario.

La salma della vittima, intanto, è stata traslata all’obitorio del Policlinico di Catania, in attesa dell’esame autoptico, cosi come disposto dall’autorità giudiziaria.