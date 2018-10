le sue condizioni ritenute compatibili con il regime carcerario

Resta in carcere Giuseppe Caruso, il settantaquattrenne di Mascali condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio per l’omicidio di Roberto Grasso, 27 anni, con colpi di pistola. Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Catania ritenendo le sue condizioni compatibili con il regime carcerario.

Il delitto avvenne, la notte tra il 25 e il 26 aprile del 2013, in un podere di proprietà di Caruso, nelle campagne di

Mascalucia, nel Catanese. Il 74enne ha sempre sostenuto la tesi della legittima difesa e di avere ritenuto Grasso un rapinatore che si era introdotto nella sua proprietà.

Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Lipera, annuncia che ricorrerà per Cassazione basando il ricorso sull’età e lo stato

di salute del suo assistito che, sostiene, lo rendono incompatibile con la detenzione in carcere.