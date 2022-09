A Catania nasce un impianto fotovoltaico hi-tech e innovativo che ieri è stato anche citato a modello dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione.

La realtà del polo catanese

Nel polo industriale catanese, la 3Sun-Enel Green Power è una realtà in cui si progetta tecnologia innovativa nel settore delle energie rinnovabili. La fabbrica del fotovoltaico avrà 5 milioni di pannelli solari con una capacità produttiva a regime di 3 GW l’anno, che darà lavoro a mille dipendenti diretti e ad altrettanti nell’indotto, ma che soprattutto creerà una catena tutta europea, affrancandosi dalle forniture cinesi.

Giorgietti, “Puntiamo a industria nazionale a larga scala”

“L’impianto di Catania per lo sviluppo del fotovoltaico è un successo che rivendico con orgoglio — ha commentato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti —. Un passo avanti importante perché dobbiamo puntare a un’industria nazionale a larga scala che consenta all’Italia non solo d’installare i pannelli ma anche di produrli». Ha poi aggiuno che dopo le elezioni andrà a Catania «per visitare personalmente quest’impianto che nasce grazie al Pnrr e al Mise dove molte persone, me compreso, hanno lavorato con dedizione e impegno perché si realizzasse. Un risultato importante anche per il Sud — ha concluso —: parlano i fatti, non le illazioni infondate”.

Darà lavoro a 2.000 persone

Soddisfatto anche Nino Minardo segretario regionale Lega Sicilia – Prima l’Italia. “Citato a modello anche dalla presidente della Commissione europea nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione l’impianto fotovoltaico di ultimissima generazione a Catania è un successo del ministro Giancarlo Giorgetti e del lavoro fatto dal nostro partito tanto a Roma quanto sul territorio. Grazie all’ottima gestione del Pnrr il 3Sun-Enel Green Power con 5 milioni di pannelli solari produrrà a regime 3 GW l’anno e darà lavoro a 2.000 persone. Voglio rimarcare la giusta rivendicazione di questo successo da parte del ministro Giorgetti e sottolineo le sue parole: “un risultato importante anche per il Sud, parlano i fatti, non le illazioni infondate”. Subito dopo le elezioni accoglierò Giancarlo Giorgetti in visita allo stabilimento Enel di Catania con tutto il gruppo dirigente della Lega Sicilia”.