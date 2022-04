la conferenza il 28 aprile nell'ambito del centenario dalla morte

Giovedì 28 aprile dalle ore 12.00 alle 13.30, in occasione del Centenario di Giovanni Verga presso la Fondazione La Feltrinelli e in collaborazione con il Comune di Milano, avrà luogo la conferenza “Raccontando Verga da Vizzini a Milano” promossa dalla Manifestazione Nazionale Verga 100 e Dreamworld Pictures, nell’ambito degli eventi del Centenario in programma in Lombardia e curato dal regista Lorenzo Muscoso concittadino dello scrittore.

Il legame tra Verga e Milano

L’iniziativa supportata dal Parlamento Europeo, Commissione Nazionale Unesco e Fondazione La Feltrinelli, rappresenta il primo evento ufficiale in una città rappresentativa della vita del Letterato e luogo del suo esordio, e che si collega direttamente con la sua città natia Vizzini, creando un simbolico ponte culturale che unisce diverse territori, tra cui Palermo, Ragusa, Catania, Roma, Matera, e in ultimo Siracusa, nota nell’ambito della tradizione teatrale, e che coinvolge oltre 250 studenti degli Istituti superiori milanesi che entreranno a far parte di questo rilevante momento storico. Alcuni di loro, inoltre, interpreteranno passi delle sue novelle rendendo ancora più magico l’incontro.

La conferenza anche in streaming

La conferenza costituisce una importante formazione didattica – con molta probabilità la poetica verghiana sarà materia di esame per la maturità 2022 – e sarà, quindi, seguita in streaming dai discenti degli Istituti partners e ovviamente estesa a livello nazionale a tutte le scuole.

Analisi dell’universo verista su più fronti

L’iniziativa analizza l’universo verista su più fronti, dal legame dello scrittore con la Sicilia – tra affettività e memorie -, al suo trascorso nella città ambrosiana, dalla frequentazione di lussuosi salotti al suo attraversare le strade di Milano con lo sguardo del flâneur alla ricerca di ispirazioni che diverranno raccolte in volume. Verga il metodo, l’osservazione, l’incertezza ansiosa della Primavera, i sentimenti più segreti de I Drammi Intimi, il successo, che sopraggiunge inaspettatamente e che e lo consacra al grande pubblico, le relazioni amorose con Paolina Greppi Lester, Dina Castellazzi e soprattutto Giselda Fojanesi che lo porterà al litigio con il Poeta Giuseppe Rapisardi.

Giovanni Verga nel suo tempo ed oggi

Verga e l’arte, dal Teatro con le prime rappresentazioni in prosa alla trasposizione lirica della Cavalleria, e poi al Cinema, dalle prime sperimentazioni francesi con le Serie D’Art, all’opera di Franco Zeffirelli con Placido Domingo e Renato Bruson. E ancora, l’analisi filosofica di una Sicilia arcaica come verità, incastratrice di emozioni, alla suggestione architettonica delle location verghiane, protagoniste assoluta dell’identità isolana. Le affinità con Pier Paolo Pasolini nell’indagine sociale, infine Verga oggi, dal recupero dei luoghi al rilancio della sua produzione, e infine, la sua celebrazione nazionale.

Gli interventi previsti

Alla conferenza interverranno per il Comune di Milano, il Direttore dell’Area Biblioteche del Comune di Milano Stefano Parise mentre per la Fondazione La Feltrinelli, il Segretario Generale, Cosimo Palazzo. I relatori saranno Franco Sanna, Professore di lettere classiche e moderne, collaboratore dell’Archivio di Stato di Milano, Lorenzo Muscoso, Regista, Direttore Artistico di Verga 100 e formatore Mibact, Federico Leonardi A.C. 428, Docente Filosofia, Scrittore e Saggista, Salvatore Rugino, Architetto e dottore di ricerca in progettazione architettonica, Elena D’Incerti, Docente Italiano Liceo Classico Beccaria, Il Dipartimento Italiano del Liceo Artistico Boccioni, Claudia Peri, Luciana Pinto e Manuela Sammarco, infine Anna Benvenuti per il Liceo scientifico Faes.