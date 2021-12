direzione artistica del regista lorenzo muscoso

Presentata la Manifestazione ufficiale “Giovanni Verga 2022” dedicata al Centenario della morte dello scrittore, considerato il più autorevole esponente del Verismo, la cui poetica ha influenzato numerosi campi dalla lettura alle arti, dall’opera lirica al cinema, tra cui quel Neorealismo che ha reso celebre l’Italia nel mondo.

Direzione artistica del regista Lorenzo Muscoso

L’iniziativa, prodotta dalla Dreamworld Pictures e Festival Verghiano e sotto la Direzione Artistica del regista Lorenzo Muscoso, originario di Vizzini – stessa città natia del celebre Novelliere -, promotrice altresì anche dell’emissione del Francobollo Secolare a lui dedicato, da parte della Zecca dello Stato, con il Patrocinio del Parlamento Europeo, Pontificio Consiglio della Cultura e Regione Sicilia, porterà in auge l’universo verghiano attraverso una serie di attività articolate tra Spettacoli Teatrali, Musicali, Rassegne filmiche, itinerari con FAI, incontri culturali che si realizzeranno lungo il 2022 e che continueranno anche per il 2023.

Il Premio Verga a Placido Domingo

Culmine delle celebrazioni sarà l’assegnazione del Premio Verga al Maestro Plácido Domingo, straordinario interprete di Turiddu nel celebre film-opera “Cavalleria rusticana” di Franco Zeffirelli, che giunge a 40 anni esatti dalla famosa trasposizione. Un riconoscimento prestigioso alla carriera unica di un Artista che si è distinto per eclettismo, straordinario impegno e inossidabile vigore interpretativo che lo ha portato a scrivere pagine che entrano nella storia dell’opera lirica, e dello spettacolo internazionale.

Tra Teatro e Cinema

Evento che annuncia anche importanti novità e sotto la regia di Muscoso: sul fronte teatrale, vi sarà la pièce incentrata sulla figura dello scrittore e sul suo vissuto nel suo paese natale; per l’ambito musicale vi saranno suggestive messe in scena dell’Opera Lirica della Cavalleria Rusticana in vari luoghi, e infine, per il cinema e tv, la produzione del Remake della del Duello Rusticano e la biografia del Romanziere.

La Rete Culturale

Costituita anche una una rete culturale che riunisce Città, Enti e Università italiane ed Europee, dalla Sicilia, con città da Palermo, Vizzini, Catania, Ragusa al resto d’Italia, con Centri come Irsina, Montalbano Jonico, Matera, Roma, e Milano. Presente anche Parigi, che appartiene al trascorso di Giovanni Verga sia nei legami con Emile Zola sia come luogo del suo esordio teatrale fuori dai confini nazionali, e inoltre, le due città della Cultura, Procida 2022 e Timisoara 2023. Collaborazioni anche con la città di Vigevano nell’omaggio al talento eccezionale di Eleonora Duse, prima storica attrice del dramma rusticano, e con l’intervento del Comitato Mascagni, una reunion simbolica tra l’Autore Siciliano e il Maestro Livornese.

La Cerimonia

Alla Cerimonia, moderata dall’attrice Greta D’Antonio, sono intervenuti il Maestro Domingo con un videomessaggio, Marco Sinatra (Ex Sindaco Vizzini Promotore Verga), Giovanni Laudani (Direttore Casa Verga), Leoluca Orlando (Sindaco Città di Palermo) e Mario Zito (Assessore Cultura Palermo), Roberto Gueli (Vice Direttore Nazionale TG RAI), Alberto Lunetta (Responsabile Relazione Esterne Base di Sigonella per il Progetto Marines meet Verga) , Pinuccio Lavima (Presidente Consorzio Universitario Ragusa), Domenico Balbi (Preside del Liceo Artistico Boccioni Milano), Francesca Albertini Mascagni (Vice Presidente Comitato Mascagni e Pronipote del Musicista), Miguel Gotor (Assessore Cultura Comune di Roma), Andrea Ceffa (Sindaco di Vigevano) Francesco Barone (Assessore Turismo Ragusa), Simona Neumann (CEO Timisoara 2023), Agostino Riitano (Direttore Artistico Procida 2022) Piero Marrese (Presidente Provincia Matera), Anna Amenta (Consigliere Provincia Matera), Salvatore Rosano (Direttore Cinestar). L’intera iniziativa culturale, risultato di quasi due anni di lavoro, con la collaborazione esecutiva di Eriberto Muscoso, è lo stadio finale di un impegno decennale sull’argomento, che ha riportato alla memoria lo spirito dell’intera produzione verista.

Il filmato della cerimonia di presentazione sul web

E’ possibile vedere il filmato completo della Kermesse su “giovanniverga.org” e sulla pagina social facebook.com/giovannivergaofficial