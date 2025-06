Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina all’alba alla periferia di Palagonia, provincia di Catania. A pochi metri dal ponte che collega con Ramacca, in via Palermo, un’automobile con due persone a bordo ha impattato frontalmente contro un furgone che trasportava 8 braccianti agricoli, diretti al lavoro. La maggior parte dei passeggeri risulterebbe di origine straniera.

L’impatto

Lo schianto è stato violentissimo: immediato l’intervento dei soccorsi tra 118, carabinieri e vigili del fuoco che si sono precipitati sul luogo del sinistro. Questi, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre uno degli occupanti dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere. Il bilancio provvisorio è di otto feriti, alcuni dei quali in condizioni preoccupanti, con traumi alla testa, fratture e lesioni multiple.

I feriti sono stati distribuiti negli ospedali di Caltagirone, Lentini e Catania. Il conducente del furgone, un uomo residente a Palagonia, è tra coloro che hanno riportato ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

A seguito dell’incidente, il tratto stradale è stato chiuso al traffico. Proprio in quel punto era stato recentemente realizzato un restringimento della carreggiata, ora finito sotto la lente delle autorità per accertare se possa aver contribuito alla dinamica dell’impatto. Le indagini sono in corso.