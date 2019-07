ll pubblico siciliano non potrà assistere, almeno per il momento, a “Una noche por Paco”, il progetto esclusivo che celebra il mitico chitarrista flamenco Paco de Lucia. La data prevista per domani (14 luglio) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea è stata annullata.

“A causa del maltempo – scrivono i produttori dello show – e delle situazioni meteorologiche sfavorevoli in tutto il bacino del mediterraneo, il tour dedicato a Paco de Lucia ha subito modifiche e imprevisti logistici tali che l’organizzazione è costretta ad annullare la data prevista per Zafferana Etnea il giorno 14 luglio. Siamo spiacenti per questo inconveniente e per la mancata occasione di poter portare in Sicilia questo splendido progetto. Speriamo comunque di poter recuperare la data a breve”. I titolari dei biglietti già acquistati potranno chiedere il rimborso presso le prevendite di riferimento.

Non risultano, per il momento, ulteriori variazioni nel ricco calendario di appuntamenti a Zafferana Etnea per la rassegna “Etna in scena” che comprende spettacoli di cabaret e concerti cui prenderanno parte tanti nomi altisonanti del panorama musicale italiano, fra cui Cristiano De André, Mario Biondi, Edoardo Bennato, e i Tiromancino.