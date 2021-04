Tre arresti per lesioni aggravate

Controlli della Polizia nel Comune di Adrano che si trova attualmente in “zona rossa”. Sono stati complessivamente controllati 23 esercizi commerciali, di cui uno chiuso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e con la chiusura, ieri, della panineria che in violazione ai divieti permetteva il consumo di cibo e bevande al suo interno, arrivano a due gli esercizi pubblici chiusi per mancato rispetto della normativa in materia di emergenza sanitaria; sono state elevante 14 sanzioni per violazione del coprifuoco.

Denunce per spaccio di droga

Buoni risultati ottenuti anche sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con il deferimento all’autorità Giudiziaria di 4 soggetti, di cui due denunciati anche per furto. Grande attenzione rivolta anche al contrasto all’immigrazione clandestina che ha visto l’emissione di un provvedimento di espulsione nei confronti di un extracomunitario irregolare. Tre, invece gli arresti, per lesioni aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.