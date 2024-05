Il primo maggio e’ diventato un giorno di lutto per i lavoratori ASU della Sicilia. Senza contratto , senza contributi ma solo promesse da 25 anni . La legge c’e’ ! art. 10 LR 1/2024 , bisogna applicarla. Adesso non ci sono piu’ scuse. I lavoratori ASU in diretta utilizzazione presso i siti della cultura attendono ancora il pagamento dell’integrazione oraria Dicembre 2024, il primo trimestre e aprile 2024. Tutto segnato da intoppi burocratici che puntualmente USB ha segnalato.

Si richiede inoltre, l’inserimento nel PIAO PER i 266 lavoratori ASU utilizzati direttamente (sent. Corte Cost. 199/2020) dalla Regione Siciliana presso i Beni Culturali . USB ha richiesto un incontro al Presidente della Regione On. Schifani.

USB SICILIA Barbara Gambino

