In uno spazio restituito alla città, il Giardino dei Giusti, l’associazione “Quarto Tempo” celebra i suoi dieci anni di collaborazione con il centro culturale “Xinergie” il 28 settembre, dalle 9.00 in poi. Si tratta del primo evento dell’anno per queste due realtà, divenute ormai punti di riferimento del centro storico di Palermo.

La giornata “Il Giardino per stare bene” vede susseguirsi diversi appuntamenti gratuiti sportivi, olistici e di benessere per tutti. Dalle 9.00 le attività sono dedicate al relax e al benessere. Dalle 19.00 invece lo spazio si anima con le performance degli artisti e allievi delle scuole di Xinergie. Dalle 21.00 musica e divertimento sono garantiti con il concerto di Pacha Kama.





Una serata speciale che si conclude con la consegna della targa all’associazione Quarto Tempo per il suo impegno sociale da parte dell’Alloro Fest. Un evento che rappresenta quindi un importante traguardo per l’associazione e la sua comunità, ed è anche l’occasione per riflettere sulla rete di collaborazioni che si è sviluppata nel corso degli anni.

«Questa giornata così importante per la nostra associazione – dice Alessandro Valenziano, presidente di Quarto Tempo – è ancora più significativa perché si tiene in uno spazio che torna a disposizione delle famiglie e di tutti i cittadini. Questo avviene in un momento storico in cui, anche dopo la chiusura dello “Spazio Zero”, i luoghi di socializzazione e di ritrovo sono ridotti al lumicino».





“Quarto Tempo” in linea di continuità con il lavoro svolto in questi anni per valorizzare il Giardino dei Giusti da parte dell’associazione Conca D’Oro di Pino Apprendi, che ogni anno ha portato qui l’Alloro Fest, si sta impegnando negli ultimi mesi e lo farà sempre di più, ad aprire questo spazio alla sua rete e a tutta la comunità, alla città e alle famiglie, con una presenza ancora più attiva insieme alle altre realtà presenti sul territorio.

Un intreccio di sinergie, appunto, che si lega indissolubilmente all’impegno profuso nel territorio e che ha come filo rosso la voglia di portare e far conoscere la bellezza in contesti contraddittori e difficili dal punto di vista sociale, creando un impatto positivo sulla comunità.

Luogo: Giardino dei Giusti, Via Alloro, 90

