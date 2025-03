100 Preludi

(Alessandra Pescetta, 2024, 100’, Italia)

lunedì 10 marzo, ore 21

Cinema King Multisala Cinestudio

Un film in cui la musica si fa immagine: 100 Preludi, il nuovo film di Alessandra Pescetta, arriva a Catania per una proiezione esclusiva. Lunedì 10 marzo alle ore 21, al Cinema King, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire questa pellicola intensa e visionaria all’ interno della programmazione dell’Associazione Musicale Etnea. Alla proiezione saranno presenti la regista Alessandra Pescetta e il produttore catanese Salvatore Lizzio. Il film sarà introdotto da Maria Lombardo, critica cinematografica e giornalista culturale, da sempre impegnata nella valorizzazione del cinema d’autore e nella promozione del panorama cinematografico indipendente.

Al termine della proiezione seguirà un dibattito, un’occasione speciale per approfondire il legame tra cinema, musica e narrazione.





100 Preludi

Prodotto da REVOK in collaborazione con RAI Cinema, con il contributo del MIC e il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, il film unisce il potere della musica a un profondo percorso di ricerca interiore.





Una storia di sacrificio e trasformazione attraverso la musica

100 Preludi racconta la storia di Mara, una giovane e talentuosa violoncellista che lascia l’Albania per studiare al Conservatorio di Ferrara. Convinta che la musica straordinaria nasca dal sacrificio personale, si isola nella sua casa, intraprendendo un percorso di privazione e ricerca interiore. La sua dedizione e il legame con la natura la porteranno a un concerto che non solo cambierà la sua vita, ma ridefinirà il suo stesso rapporto con la musica.





Una colonna sonora d’eccezione

Il film è impreziosito dalle musiche originali di Lisa Gerrard (Dead Can Dance, Il Gladiatore) e Lorenzo Esposito Fornasari (LEF) (Serj Tankian, Bill Laswell, Ben Harper), due artisti di spessore internazionale che danno vita a una colonna sonora intensa e visionaria.

Il violoncello è registrato in presa diretta e suonato da Erica Piccotti, virtuosa musicista insignita del titolo “Young Artist of the Year” agli International Classical Music Awards 2020, che qui appare per la prima volta sugli schermi come attrice e interprete musicale.

Accanto a lei, Giovanni Calcagno, attore, autore e narratore catanese, capace di attraversare con versatilità teatro, cinema e letteratura. Volto noto del cinema d’autore, ha lavorato con Marco Bellocchio (Il Traditore), Giulio Manfredonia (Si può fare), i Manetti Bros (Diabolik), e ha preso parte a film come Cùntami, Sicilia! di Giovanna Taviani, Morrison di Federico Zampaglione, La città ideale e Spaccaossa.

La loro intensa interpretazione conferisce al film una profondità emotiva e artistica unica.

Ad arricchire ulteriormente il paesaggio sonoro del film, la partecipazione straordinaria di Elisa, che duetta con LEF nel brano “Consequence” degli O.R.k., aggiungendo un ulteriore tocco di intensità e suggestione a questa esperienza cinematografica e musicale.





Un film pluripremiato

Pur senza distribuzione, 100 Preludi continua a viaggiare e a conquistare pubblico e critica nei festival internazionali. Tra i riconoscimenti ricevuti:

Premio del Pubblico al 31° Sguardi Altrove International Women’s Film Festival

Miglior Film al Barcelona Indie Film Festival

Premio Speciale Città di Ferrara al Ferrara Film Corto Festival

Menzione Speciale all’OtherMovie Lugano Film Festival

Selezione ufficiale al Shanghai International Film Festival, al Toronto International Women Film Festival e a numerosi altri festival di rilievo.









La regia: un incontro tra cinema e musica

Alessandra Pescetta, regista con una lunga esperienza nel connubio tra cinema e musica, ha diretto videoclip per artisti come Ligabue, Elisa, Subsonica, Planet Funk e Avion Travel, oltre a numerose opere sperimentali e pubblicitarie. Il suo primo lungometraggio, La Città Senza Notte, girato a Catania, è stato e interpretato da Giovanni Calcagno e Maya Murofushy, è stato presentato al Taormina Film Festival 2015, consolidando il suo stile visivo e narrativo sospeso tra realtà e immaginazione.

Luogo: Cinema King Multisala, Via Antonio de Curtis, 14, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/03/2025

Ora: 21:00

Info:

Biglietti disponibili su Diyticket

Intero € 8,00 + d.p e comm.serv.

Ridotto under 26 e over 65 € 6 + d.p e comm.serv.

