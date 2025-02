Sono passati 167 anni dall’11 Febbraio del 1858, giorno in cui la Beata Vergine Maria apparve alla giovane Bernadette Soubirous, sui Pirenei francesi, nella Grotta di Massabielle, lungo il fiume di Gave. A Massabielle, come a Betlemme e al Getsemani, la roccia della Grotta ha un forte significato simbolico, perché la Grotta che ospita la statua della Vergine Maria, significa protezione, rifugio e solidità per costruire un futuro nuovo. Rappresenta l’abbraccio di Dio, che è la nostra roccia, la fortezza in cui rifugiarci sempre. Come segno di omaggio a Colei che la Chiesa canta e loda come Tutta Bella, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Risplende di luce il Tuo sorriso”. Ha il piacere di condividerla con tutti i devoti della Madonna.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.