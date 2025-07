Il 13 luglio 2025, alle ore 19:00, si terrà la manifestazione “SIAMO ‘IN CODA’ DA QUARANT’ANNI”, un’iniziativa pensata per mettere in luce le gravi criticità che da decenni affliggono la borgata di Sferracavallo. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare le amministrazioni locali e l’opinione pubblica sulle problematiche irrisolte, in particolare in ambito viario e di sicurezza, che continuano a compromettere la qualità della vita dei residenti.

Il punto di ritrovo sarà alle ore 19:00 in Piazza Nicola Scafidi, presso la Stazione Ferroviaria di Sferracavallo. Da lì, il corteo si snoderà lungo un percorso che attraverserà via Palazzotto, direzione via Sferracavallo, per poi proseguire in via Nicoletti. Una volta completato questo tratto, il corteo tornerà su via Sferracavallo e giungerà infine in Piazza SS. Cosma e Damiano, dove si terrà un incontro pubblico. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente sui temi della manifestazione, offrendo un’occasione di dialogo e riflessione sui problemi più urgenti da affrontare.





Durante il dibattito, verranno trattati i principali temi che da anni segnano la vita della comunità di Sferracavallo, con un focus particolare su viabilità, sicurezza e infrastrutture. Sarà un’occasione importante per far sentire la voce dei cittadini e sollecitare risposte concrete dalle istituzioni.

Riguardo al progetto della “Bretella di via Nicoletti”, è assolutamente inaccettabile il continuo rinvio e la perdita di tempo da parte dell’Amministrazione Comunale. Questo atteggiamento dimostra chiaramente che tale opera non è considerata una priorità per l’amministrazione, nonostante le evidenti necessità che il territorio e la comunità esprimono da anni. La situazione sta mettendo in grave difficoltà il team di progettisti, che si trova a dover affrontare ritardi ingiustificabili, ostacolando il progresso del lavoro e impedendo la redazione del progetto esecutivo, fondamentale per l’avvio della realizzazione dell’opera.

Questa situazione non solo rallenta lo sviluppo della bretella, ma aggrava anche le condizioni di viabilità e sicurezza nella zona, creando disagi per i residenti e gli utenti della strada. È urgente che l’Amministrazione prenda una posizione chiara e acceleri il processo, senza ulteriori indugi, per garantire il completamento di un’infrastruttura fondamentale per il miglioramento del quartiere e della sua rete viaria.

Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.