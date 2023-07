“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e

misteriosa mafia svanirà come un incubo”. Saranno le parole del giudice Borsellino a fare

da fil rouge durante la giornata/evento promossa dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e

dedicata alla promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità.

L’appuntamento è per mercoledì 19 luglio, giorno della commemorazione della strage di via

D’Amelio. Un’intensa giornata al Real Teatro Santa Cecilia (p.zza Santa Cecilia, 5 –

Palermo) che prenderà il via alle ore 10 con workshop e dibattiti dedicati ai giovani per

proseguire alle ore 15 con una tavola rotonda moderata dal direttore del Tg1 Gian Marco

Chiocci.

Le conclusioni saranno affidate al ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a seguito

degli interventi del commissario straordinario dell’AIG Federica Celestini Campanari, del

capo dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del

Consiglio Michele Sciscioli, del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia

Chiara Colosimo, del vicesindaco di Palermo Carolina Varchi e di vari esponenti

testimoni della lotta alla mafia.

Il programma della giornata mira a sensibilizzare le giovani generazioni ad un’educazione

civica che promuova la legalità e contrasti ogni forma di mafia.

Valorizzare dunque le best practice e la partecipazione attiva alle iniziative promosse dalle

associazioni del territorio, creare spazi di riflessione e incontro: l’AIG, attraverso il

Programma Erasmus+ Gioventù ǀ Sport e Corpo Europeo di Solidarietà, promuove il valore

della solidarietà, favorisce l’impegno e la cittadinanza attiva dei giovani e delle

organizzazioni al fine di contribuire ad un cambiamento positivo nella società, rafforzando

così la coesione, la democrazia e promuovendo l’inclusione sociale.

All’interno dell’Agenda 2030 il Goal 16 “Pace, giustizia ed istituzioni solide” prevede di

“Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, per

costruire maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per

prevenire la violenza e combattere il terrorismo e la criminalità.”

Saluti iniziali

ore 10.00 – 10.30

– dott.ssa Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario – Agenzia Italiana per

la Gioventù

– dott. Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Introduzione ai lavori

– dott.ssa Paola Trifoni, Coordinatore del Programma Corpo europeo di solidarietà –

Agenzia Italiana per la Gioventù

Workshop tematici

Ore 10.30 – 13.15

I workshop sono finalizzati alla condivisione delle best practices e la stesura di un documento

programmatico sulla promozione della legalità e della cittadinanza attiva.

Restituzioni

Ore 13.15 – 13.30

– dott.ssa Serena Angioli, Dirigente Area Direzione Generale – Agenzia Italiana per la

Gioventù

Pranzo

Ore 13.30 – 15.00

Ripresa dei lavori

Ore 15.00 – 17.00

Saluti istituzionali

– dott.ssa Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana per la

Gioventù

– dott. Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri

– On. Maria Carolina Varchi, Vicesindaco di Palermo

Interventi

– On. Chiara Colosimo,

Presidente Commissione Parlamentare Antimafia

– On. Antony Emanuele Barbagallo,

Deputato della Repubblica Italiana

– On. Giuseppe Provenzano,

Deputato della Repubblica Italiana

– On. Caterina Chinnici,

Europarlamentare

– Sergio De Caprio “Capitano Ultimo”,

Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, appartenente ai reparti speciali

– Dott.ssa Alessandra Clemente,

Fondazione Silvia Ruotolo Onlus

– Dott. Alessandro De Lisi,

Consigliere e Curatore Generale Fondazione Falcone

– Avv. Giuseppe Massimo Cannella,

Avvocato penalista, studioso del Giudice Rosario Livatino

– Dott. Giuseppe Antoci,

Fondazione Antonino Caponnetto

– Dott.ssa Maria Cristina Pisani,

Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani

Conclusioni

Ore 17.00 – 17.30

Dott. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

Modera

– Dott. Gian Marco Chiocci,

Giornalista e Direttore del TG1

Ore 17.30

Omaggio all’Italia e all’Europa, a cura del Coro giovanile della Cattedrale di Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.