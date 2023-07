di Antonio David (MadonieNews) – La “Festa della Neve” a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, è un evento organizzato dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) di Polizzi che celebra un’antica tradizione legata alla conservazione e all’utilizzo della neve. L’evento si svolge presso il nevaio naturale di Fossa della Principessa, situato alle pendici delle Madonie.

Secondo questa tradizione locale, le famiglie di “nivalora” o nevaioli, dopo le nevicate, si dirigevano in montagna per accumulare la neve all’interno di grandi fosse naturali o scavate appositamente. La neve veniva pestata e compattata, poi isolata termicamente con paglia e ramaglie, per conservarla fino alla stagione estiva. Successivamente, veniva utilizzata per produrre gelati dai mastri gelatai durante le feste patronali estive.

Nonostante l’avvento della tecnologia e l’uso diffuso dei frigoriferi, sulle Madonie esistono ancora numerose fosse naturali in cui la neve si deposita e conserva fino ai mesi estivi. Grazie all’iniziativa del C.A.I. di Polizzi, questa antica tradizione è stata rivalutata, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale unica, che unisce la forza della natura e la genuinità dei sapori tradizionali.

Durante la terza domenica di luglio, si svolge la “Festa della Neve”, che comprende un’escursione al nevaio naturale di Fossa della Principessa e la preparazione di granite utilizzando metodi naturali. Il CAI di Polizzi assieme alla ProLoco e il Comune ,quest’anno ha deciso di allargare le manifestazioni locali, in una programma già definito. Escursione tra la degustazione e deliziose granite a base di neve fresca delle Madonie.

Durante l’evento, è possibile visitare e ammirare anche i beni storici e le bellezze naturalistiche del comune di Polizzi. L’obiettivo della manifestazione è quello di preservare e valorizzare la memoria di questa antica pratica legata alla conservazione della neve e all’utilizzo di ghiaccio per la produzione di gelati. La “Festa della Neve” è diventata un’occasione per riscoprire tradizioni locali, immergersi nella natura e gustare sapori autentici di un tempo passato.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.