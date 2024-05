In ricordo del presidente e per anni, amministratore delegato del Marina di Riposto-Porto dell’Etna, il dott. Giuseppe Zappalà, ad un anno della sua dipartita terrena, avvenuta, il 26 maggio dello scorso anno, una santa messa in suffragio, sarà officiata da padre Daniele Raciti, nella chiesa del Carmine, domenica 26,maggio, alle 10.30.



Saranno presenti, i famigliari, la moglie Luciana, i figli Mario e Michele, i nipoti e le nuore, i parenti, gli amici, i dipendenti del Marina e quanti lo hanno amato e stimato.

Pippo Zappalà, che ha lasciato un vuoto incolmabile, aveva creduto, sin dall’ inizio, in questo ambizioso progetto e che grazie ad una cordata di imprenditori (Gallo ,Patti, Cutrera), facenti capo alla società privata “Marina di Riposto”, era riuscito a realizzare il porto turistico internazionale dell’ Etna a Riposto, il 18 giugno del 2004.

Unico approdo ad avere ricevuto una certificazione ambientale, con il suo cantiere navale all’ avanguardia e con i suoi oltre 360 posti barca, aveva creato uno dei volani per il rilancio economico del comprensorio jonico-etneo.

Uomo onesto, padre esemplare, marito eccezionale, nonno affettuoso, imprenditore capace e caparbio, campione mondiale di Offshore. Poliedrico, vulcanico ed innovativo imprenditore dell’edilizia, della distribuzione del farmaco, delle telecomunicazioni e del settore turistico.

Riposto, 22.05.2024

U.S/P.T

Luogo: MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ ETNA , VIA DUCA DEL MARE , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

