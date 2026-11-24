La sicurezza del futuro passa dall’integrazione tra intelligenza artificiale, robotica, sistemi di sorveglianza e tecnologie antincendio. È questa la visione che 28 58 Security porterà a FRUTECH 2026, l’Expo del Mediterraneo dedicata all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità e alle nuove prospettive del settore agricolo e agroalimentare, in programma dal 25 al 27 novembre negli spazi di SiciliaFiera, a Misterbianco. Giunta alla terza edizione, la manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro tra imprese, produttori, professionisti e realtà impegnate nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per l’agricoltura e la tutela delle risorse.

28 58 Security sarà presente al padiglione C2, stand 105, con un’area espositiva dedicata alle nuove frontiere della protezione e della prevenzione, attraverso il progetto “Due mondi, una missione”, che integra sicurezza privata e antincendio in un unico modello operativo.

Tra le principali novità che saranno presentate figurano Blaze, sistema di rilevamento precoce di incendi e intrusioni in vaste aree; Horizon, piattaforma mobile autonoma per la videosorveglianza e il monitoraggio di terreni agricoli, cantieri e impianti; ed Extinguo, dispositivo antincendio a rilascio automatico progettato per intervenire sui principi di incendio.

Spazio anche alle nuove applicazioni della robotica nella sicurezza, con droni, robot quadrupedi, sistemi cingolati e tecnologie avanzate di rilevamento, collegati alla centrale operativa dell’azienda.

L’obiettivo è presentare un modello di protezione che affianchi all’esperienza del personale specializzato strumenti tecnologici capaci di migliorare il monitoraggio delle aree, individuare tempestivamente situazioni di rischio e supportare le attività di pronto intervento.

Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze delle aziende agricole, sempre più chiamate a confrontarsi con la necessità di proteggere coltivazioni, impianti, strutture produttive e patrimonio ambientale.

La partecipazione a FRUTECH rappresenta per 28 58 Security un’occasione per illustrare l’evoluzione dei propri servizi e presentare soluzioni destinate a integrare innovazione, prevenzione e sicurezza del territorio.

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