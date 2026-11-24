3 Dicembre, Giornata Mondiale della Disabilità: al Barbera Center di Santa Margherita di Belìce l’evento “La barriera non sono io” tra sport, testimonianze e dialogo con i giovani.

In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, giovedì 3 dicembre a partire dalle ore 9:30, il Barbera Center di Santa Margherita di Belìce (via Giovanni Pierluigi da Palestrina 2/A) aprirà le sue porte per “La barriera non sono io”, una mattinata dedicata al confronto su diritti, inclusione e accessibilità. L’iniziativa assume quest’anno un significato ancora più profondo, celebrando il 20° anniversario della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.





Protagonisti dell’incontro saranno gli studenti delle scuole superiori, coinvolti in un dialogo diretto e autentico pensato per abbattere pregiudizi e barriere culturali partendo dalle esperienze reali. A guidare il confronto saranno gli atleti della squadra di Powerchair Hockey (Hockey su carrozzina elettrica), i Leoni Sicani, affiancati da ospiti d’eccezione che porteranno storie diverse di sport, coraggio e rinascita:

• Giusy Barraco, campionessa italiana di danza paralimpica, attrice e modella, esempio di come il talento e l’arte superino ogni confine;

• Denise Fresta, nuotatrice e atleta paralimpica, testimone della determinazione e della forza dello sport agonistico;

• Fausto Firreri, atleta paralimpico di apnea e detentore di record mondiale, protagonista di imprese sportive straordinarie;

• Margherita Becchina, che porterà una toccante testimonianza di vita e resilienza, raccontando il percorso di adattamento e nuova consapevolezza affrontato dopo la scoperta della sua malattia, arrivata a soli due anni dalla nascita di suo figlio.





Attraverso le loro voci, l’appuntamento vuole ribadire un messaggio chiaro e necessario: la vera barriera non risiede nella persona, ma negli ostacoli fisici e mentali che la società, purtroppo, ancora non abbatte, ma costruisce.

La realizzazione dell’evento è resa possibile anche grazie al prezioso supporto di D’Art Store cartolibreria di Davide Artale, consulente esperto in energia e telefonia, realtà del territorio che ha scelto di affiancare l’associazione in questa giornata di sensibilizzazione e crescita collettiva.

«Celebrare vent’anni di cammino insieme ai ragazzi delle scuole significa guardare al futuro con concretezza», sottolinea Stefania Torrisi dell’APS ASD Leoni Sicani. «Il Barbera Center nasce come una casa aperta e accessibile a tutti: il 3 dicembre vogliamo offrire ai giovani non una semplice lezione, ma un’occasione vera di ascolto e incontro, perché il cambiamento culturale parte sempre dalla conoscenza reciproca».





Dettagli dell’evento:

• Titolo: La barriera non sono io – Giornata Mondiale della Disabilità (20° anniversario)

• Data: Giovedì 3 dicembre 2026

• Orario di inizio: Ore 9:30

• Luogo: Barbera Center, Via G.P. da Palestrina 2/A – 92017 – Santa Margherita di Belìce (AG)

Luogo: Barbera Center, via Giovanni Pierluigi da Palestrina , 2/a, SANTA MARGHERITA DI BELICE, AGRIGENTO, SICILIA

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