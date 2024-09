Sostenere l’imprenditoria sociale in Sicilia, innalzare i livelli di salute sociale, aumentare i posti di lavoro includendo nel mercato anche chi resta ai margini, creare sistemi educativi inclusivi. In poche parole, non lasciare indietro nessuno.

Da tre decenni il Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane interpreta i valori autentici della cooperazione sociale generando sviluppo anche nei territori più piccoli e producendo un’economia sana in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il 19 settembre, dalle ore 15, la Rete Sol.Co. celebrerà il suo anniversario con l’evento: “30 Anni di cooperazione e impresa sociale: Storie di Futuro” (Sala Mattarella- ARS Palermo). Sarà un’opportunità per incontrare uno spaccato dell’imprenditoria sociale e cooperativa della nostra regione, attraverso le testimonianze di imprenditori e cooperatori che nei trent’anni di attività hanno operato in tutti i distretti socio sanitari.

Un settore, quello d’azione del Consorzio Sol.Co., che intercetta la quotidianità dei cittadini in tutti i campi del welfare: dai servizi per l’infanzia al supporto alle disabilità, dal contrasto alle povertà al sostegno agli anziani, garantendo complessivamente supporto alle comunità e realizzando inclusione sociale. Ma sarà soprattutto l’occasione per mettere in evidenza il ruolo del Terzo settore, organismo intermedio che supporta le comunità e che sostiene buona parte della società, riconoscendo l’effettiva valenza sociale e civile del suo operato. L’obiettivo è portare alla luce il protagonismo che già esiste nella realtà, come dimostreranno i dati che saranno divulgati per l’occasione, ma che potrebbe rivelarsi più efficace con una maggiore collaborazione con le istituzioni.

I lavori di Storie di Futuro saranno introdotti da Sergio Mondello, presidente del CdA di Sol.Co. Sono previsti gli interventi delle massime istituzioni regionali e comunali. Alle 16 toccherà alle testimonianze delle cooperative socie Controvento, Health & Senectus, Isola Iblea, Istituto Walden, La Salute, Metaeuropa, Mosaico, Oasi Don Bosco, Sviluppo Solidale, TEAM Ti Educa a Migliorare,Terra Iblea. Alle 17,15 si terrà la tavola rotonda moderata da Davide Capodici, innovation manager del Consorzio Sol.Co., alla quale prenderanno parte rappresentanti degli enti locali ed esperti nazionali nei campi dell’imprenditoria, della filantropia e della formazione.

Luogo: Sala Mattarella- ARS Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.