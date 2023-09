Il 21 settembre prossimo dalle ore 10 alle ore 12 a Palermo, in occasione della 30° Giornata Mondiale dell’Alzheimer si terrà un incontro dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer presso il Centro diurno Alzheimer, Centro per Deficit Cognitivi e Demenze (CDCD) dell’Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

L’incontro è rivolto ai familiari dei malati, agli operatori del settore e a tutti coloro che desiderano conoscere e migliorare l’approccio alla malattia.

La malattia di Alzheimer è la più comune forma di demenza. Insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria.

La giornata sarà aperta dai saluti iniziali del Prof. Giuseppe Salemi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Neurofisiopatologia del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone”, del Prof. Tommaso Piccoli, Dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Neurofisiopatologia del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” e del Dott. Antonino Cardaci, Presidente dell’Associazione “La Grande Famiglia” E.T.S..

Il coordinamento della giornata sarà guidato dagli esperti:

Dott.ssa Lavinia Guccione

Psicoterapeuta, Educatrice del Centro Diurno Alzheimer

Dott.ssa Caterina Selvaggio

Responsabile, Psicologa del Centro Diurno Alzheimer Prof. Paolo Padalino

Responsabile Servizio di Musicoterapia, Musicoterapeuta del Centro Diurno Alzheimer

La manifestazione è promossa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e dall’Associazione La Grande Famiglia E.T.S.

