Un’edizione più ridotta, causa della momentanea inagibilità della provinciale SP88 Bagheria Casteldaccia – percorso per anni da migliaia di cittadini, giovani, studenti, movimenti -, ma altrettanto sentita e vissuta. La 41sima edizione della “Marcia Antimafia Bagheria Casteldaccia”, promossa dal Centro Studi “Pio la Torre”, quest’anno si celebrerà attraverso un momento di confronto e di interazione con gli studenti, rafforzando il percorso portato avanti dal Centro Studi anche attraverso il progetto educativo antimafia che quest’anno è alla sua 18sima edizione.



Lunedì 26 febbraio ci si ritroverà alle 9 in piazza Matrice per incontrare gli alunni delle D.D. Casteldaccia e I.D. Casteldaccia, insieme ai quali ci si sposterà sino al vicino auditorium Pio La Torre (aperto per l’occasione alla cittadinanza) per l’incontro convegno sulla legalità che avrà inizio alle 10.

Dopo i saluti del primo cittadino, G. Di Giacinto, il focus sarà sui ragazzi che saranno liberi di porre domande che riceveranno risposta da: Loredana Introini, presidente del Centro Studi Pio La Torre; il presidente emerito, Vito Lo Monaco; i dirigenti scolastici, A. Maione e G. Taibi, padre Cosimo Scordato; un rappresentante del Corpo dei Carabinieri. Modererà il prof. G. Farina.





Luogo: Auditorium Pio La Torre, CASTELDACCIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.