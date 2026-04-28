Tutto pronto per celebrare il 44° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L’appuntamento sarà dalle 10 alle 12.30 di giovedì 30 aprile all’Istituto “Pio La Torre” di via Nina Siciliana, a Palermo, dove si alterneranno rappresentanze istituzionali, militari, politiche, sociali e le scuole aderenti al Progetto Educativo Antimafia.

A promuovere la giornata di memoria è il Centro Studi Pio la Torre che, durante la manifestazione verrà annunciato il vincitore del concorso “Angelo Meli”, dedicato al direttore dalla rivista “A Sud’Europa”, edita dallo stesso Centro Pio La Torre, prematuramente scomparso nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre 2023. Sarà contestualmente premiata la scuola che vincerà il “Trofeo della Legalità”, manifestazione sportiva organizzata dall’Istituto “Pio La Torre”, che vedrà disputare l’incontro finale proprio la stessa mattina del 30 aprile tra i licei De Cosmi, Finocchiaro Aprile, Vittorio Emanuele III, Danilo Dolci e Pio La Torre.

Porteranno i saluti: il preside dell’Istituto ospitante, Andrea Fossati; il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il prefetto di Palermo, Massimo Mariani.

Interverranno: Antonio Balsamo, presidente della Corte D’Appello di Palermo; lo storico Pierluigi Basile; Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale Antimafia; Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo; Gaetano Paci, procuratore Capo di Reggio Emilia; Stefania Pellegrini, ordinaria di Sociologia del diritto UNIBO; Giuseppe Provenzano, della segreteria nazionale del PD; Francesca Rispoli, presidente di Libera. Coordinerà i lavori la giornalista Bianca Stancanelli.





Luogo: Istituto Pio La Torre, Via Nina Siciliana, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.