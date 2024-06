“60 minuti con…” è un ciclo di incontri di aggiornamento online, organizzati dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica (www.unimodica.it) e rivolti a tutti gli operatori sociali del territorio ibleo. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana, offre alla comunità professionale attiva negli ambiti sociale, educativo e giuridico occasioni di confronto con prestigiosi autori di testi o estensori di documenti ufficiali pubblicati di recente su tematiche rilevanti in termini di innovazione ed evoluzione metodologica.

L’ottavo appuntamento si terrà Venerdì 28 Giugno, dalle 17.30 alle 18.30, su piattaforma Google Meet, e il Dott. Marco Tamagnini, Consigliere nazionale del CNEL, presenterà il DDL, appena approvato, per il reinserimento dei detenuti e l’abbattimento della recidiva.

In Italia ci sono oggi circa 60.000 detenuti, ma solo il 5,4% accede a programmi di formazione professionale: la recidiva riguarda il 70% dei detenuti, ma si riduce al 2% se apprendono un lavoro in carcere. Purtroppo, solo al 4% dei detenuti viene offerta un’opportunità di lavoro, solo il 31% di essi è iscritto a un corso scolastico e meno della metà di questi ha conseguito una promozione nell’ultimo anno.

“Tutti – afferma il Direttore, Gian Piero Saladino – siamo chiamati a garantire la vera applicazione dell’Art. 27 della Costituzione in ordine alla funzione rieducativa della pena. Secondo il CNEL, che ha approvato il DDL che andremo a presentare, ciò è possibile sostenendo percorsi di studio, formazione e lavoro per la crescita personale e professionale, in carcere e fuori dal carcere, con l’obiettivo strategico della ‘Recidiva Zero’, e l’incremento dei suicidi in carcere induce ad accelerare, con gli opportuni investimenti, l’adozione di interventi concreti di inclusione sociale che rendano protagonisti i detenuti, coinvolgendo imprese, sindacati, volontariato, scuole e università, professionisti ed enti locali”.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e fa seguito al Seminario organizzato dalla Scuola e tenutosi l’1 Marzo scorso su “Formazione e Lavoro per la risocializzazione dei detenuti e dei soggetti adulti e minori in esecuzione penale: quali prospettive?”.

Per i partecipanti assistenti sociali è già stato chiesto all’Ordine (CROAS) il riconoscimento di crediti formativi.

Per iscriversi basterà visitare il sito www.unimodica.it o contattare la segreteria didattica segreteria@unimodica.it, e sarà possibile seguire l’incontro tramite questo link

