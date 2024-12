Trapani: il Natale è ormai alle porte e a Trapani, per aggiungere magia musicale all’atmosfera tipica del periodo, venerdì 13 e sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 18:30, all’interno del suggestivo scenario del Complesso monumentale di San Domenico (Piazza San Domenico), nella splendida cornice della Sala Grande al primo piano, andrà in scena in prima assoluta l’opera da camera “Un natale ancora” appositamente scritta per la 76ᵃ Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

L’opera, con musica e libretto di Andrea Ferrante, si avvale di regia, coreografie, scene e costumi curati da Virginia Gambino e vedrà in scena il basso-baritono Ugo Guagliardo, nel ruolo di Nick, il mezzo soprano Cristina Sogmaister, in quello della “Maestra Lisa”, e il tenore Rosolino Claudio Cardile come interprete dell’Alter ego/Speaker radiofonico. Con loro sul palco, le danzatrici Giorgia Cipolla, Giorgia Ferrara, Chiara Pecoraro e Sofia Pinato eseguiranno alcune coreografie. Il Coro di voci bianche – preparato da Anna Lisa Braschi – e l’Ensemble strumentale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, saranno diretti dallo stesso autore dell’opera, Andrea Ferrante.

I biglietti di ogni singolo spettacolo sono disponibili, al prezzo di 15 €, online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita (orari: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00) oppure, il giorno dello spettacolo, direttamente in loco fino a un’ora dall’inizio dello spettacolo e previa disponibilità di posti.





