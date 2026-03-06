Marsala celebra le donne con la cultura

In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, l’ingresso al Parco Archeologico di Lilibeo sarà gratuito per il pubblico femminile.

L’iniziativa rientra nella campagna promossa dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, che prevede l’accesso libero al gentil sesso nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura dell’isola.

«Accogliere gratuitamente le donne nei nostri luoghi della cultura – dichiara la direttrice Anna Occhipinti – è un gesto simbolico ma significativo. È un modo per celebrare la loro presenza nella società e, allo stesso tempo, per invitare tutte a vivere e riscoprire il patrimonio storico e archeologico di Marsala».

Un’occasione speciale per visitare il Parco, conoscere la storia dell’antica Lilibeo e trascorrere una giornata dedicata alla cultura e alla memoria.

In allegato la Venere di Peppino Leone, maestro della fotografia

