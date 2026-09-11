Le previsioni de IlMeteo.it

Il maltempo sta per lasciare spazio all’Anticiclone delle Azzorre, che nel fine settimana favorirà un deciso miglioramento su gran parte dell’Italia. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, sabato 12 il sole prevarrà al Centro-Nord, mentre il Sud dovrà fare ancora i conti con instabilità e acquazzoni. Domenica 13 le schiarite raggiungeranno anche le regioni meridionali e le temperature massime non supereranno i 30°C. La fase stabile dovrebbe proseguire nei primi giorni della nuova settimana, prima di un possibile cambiamento da mercoledì.

Sabato 12 l’Anticiclone delle Azzorre conquista il Centro-Nord

La giornata di sabato 12 segnerà l’avanzata dell’alta pressione sul Centro-Nord.

Al Nord è previsto tempo soleggiato, mentre al Centro prevarrà il sole, pur con la possibilità di qualche rovescio sulle regioni adriatiche.

Le temperature massime resteranno generalmente sotto i 27-29°C. Un altro elemento caratterizzerà la giornata: l’afa subirà un’ulteriore e marcata attenuazione.

La situazione sarà differente al Sud, dove gli effetti dell’instabilità non saranno ancora completamente esauriti.

Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia registreranno un ulteriore rinfresco, accompagnato dalla possibilità di acquazzoni isolati. Le condizioni peggiori riguarderanno Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali il maltempo si presenterà soltanto a tratti.

Il fine settimana inizierà quindi con un’Italia meteorologicamente divisa: maggiore stabilità sulle regioni settentrionali e su buona parte di quelle centrali, fenomeni ancora possibili procedendo verso Sud.

Domenica 13 le schiarite raggiungono anche il Sud

Il miglioramento diventerà più esteso nella giornata di domenica 13.

Al Nord continuerà a prevalere il sole. Anche al Centro la giornata sarà caratterizzata in larga parte da condizioni soleggiate.

La novità riguarderà soprattutto le estreme regioni meridionali, dove sono attese ampie schiarite. Gli ultimi fenomeni lasceranno progressivamente spazio a condizioni più stabili.

Il cambiamento sarà accompagnato da temperature senza eccessi: le massime non supereranno i 30°C.

Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre consentirà così al tempo di stabilizzarsi quasi ovunque dopo la fase di instabilità, mentre il calo delle temperature contribuirà a rendere meno marcata la sensazione di afa.

La nuova settimana parte con stabilità e clima mite

L’alta pressione dovrebbe continuare a condizionare il tempo anche dopo il weekend.

I primi giorni della nuova settimana sono indicati all’insegna della stabilità e di un clima mite. Non si profila quindi un immediato ritorno delle condizioni perturbate dopo il miglioramento di domenica.

Questa fase, però, potrebbe avere una durata limitata.

A partire da mercoledì, i modelli matematici indicano infatti il possibile avvicinamento di una nuova area di bassa pressione.

Le prime regioni interessate dal cambiamento sarebbero quelle settentrionali, con il possibile ritorno delle piogge.

Si tratta della tendenza indicata per la parte successiva della settimana: dopo il weekend dominato progressivamente dall’Anticiclone delle Azzorre e un avvio stabile, una nuova perturbazione potrebbe quindi riportare condizioni più instabili a partire dal Nord.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, descrive così il passaggio dalla fase instabile al miglioramento: “I fenomeni instabili interesseranno inizialmente il basso Lazio e la Campania, per poi trasferirsi gradualmente verso il medio e basso versante adriatico, accompagnati da un generale e sensibile calo delle temperature. Contemporaneamente, alcuni rovesci residui si attarderanno tra Veneto, Venezia Giulia e Romagna, mentre sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche centrali si assisterà a un progressivo miglioramento”.