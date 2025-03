Siracusa, 06.03.2025 – In occasione della Giornata internazionale delle donne il Centro antiviolenza Ipazia aprirà le sue porte per celebrarle e darà il via ad una serie di appuntamenti periodici per raccontarne il difficile cammino verso la parità di genere, si comincia con l’arte.

Dalle 9 alle 13 presso la sede del Centro antiviolenza Ipazia in viale Teracati 156 sarà disponibile uno sportello informativo attraverso il quale le nostre operatrici illustreranno alla cittadinanza il ruolo dei Cav. e i servizi offerti h 24 alle donne vittime di violenza sul territorio.

L’attività proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 17 con: “Ciò che non si nomina non esiste – Le donne e la visione differente che cambia la storia”. L’evento, a cura del Centro antiviolenza Ipazia in collaborazione con il Centro studi “Raffaella Mauceri”, è ad ingresso libero e si terrà presso la sala riunioni del Centro.



In programma:

– “Il Centro antiviolenza, un presidio concreto a difesa delle donne figlio sano del pensiero femminista” – avv. Daniela La Runa (presidente Cav. Ipazia)

– “Vi abbiamo dato la luce della vita non dateci il buio della morte” – dott. Walter Militello, presidente Centro Studi “Raffaella Mauceri”

– “Le donne e l’arte, tante storie ancora tutte da raccontare”- prof.ssa Luana Aliano, storica dell’arte.

Durante l’incontro sarà rappresentato in anteprima un brano della piece teatrale “Rosa non è soltanto Rosa” di Angela Adamo, dedicata alla cantautrice e cantastorie siciliana Rosa Balistreri, artista dal talento straordinario e voce di spicco della musica popolare siciliana.

Modera Nadia Germano – giornalista



Luogo: Centro Antiviolenza Ipazia, Viale Teracati, 156, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

