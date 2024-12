Gabriele Manganaro, attaccante Under 15 avolese.

8 mesi dopo quel maledetto infortunio! Tanto è il tempo trascorso da quel maledetto calcio in pieno viso, nell’ultima di campionato scorso che valse la salvezza per i locali e la retrocessione per gli ospiti avolesi. Ritorna a calpestare il durissimo campo del Rinascita San Giorgio (CT), nel quartiere periferico etneo della “Zia Lisa”, il giovane attaccante avolese Gabriele Manganaro, classe 2010, in forza ai gialloblù della Rari Nantes-Siracusa, guardacaso, nell’ultima del girone di andata del campionato regionale di calcio Under 15.

Lo fa’, come allora, da protagonista, segnando un gol pesante e determinante ai fini della vittoria finale del suo “team” per 2 a 0, contribuendo alla conquista di quei 3 punti tanto attesi che finalmente smuovono la classifica in favore degli aretusei, appollaiati da troppo tempo nelle zone cosiddette a rischio.

Grande, “Gabrigol”, sei l’orgoglio del nostro movimento sportivo avolese e l”icona del riscatto e dell’abnegazione che ci spinge a non mollare mai e a non gettare mai la spugna. Avanti tutta, campione!

Luogo: Campo da calcio “Zia Lisa”, Via Fontanarosaa, 11

