La musica può diventare memoria, emozione e testimonianza. Nasce da questa convinzione “9 OTTOBRE 1963”, il nuovo progetto musicale ideato, scritto e prodotto dall’autore palermitano Fabrizio Clementi, che ancora una volta sceglie di affrontare un tema di grande valore storico e umano.

Il brano sarà pubblicato il 9 ottobre, in occasione dell’anniversario della tragedia del Vajont, una scelta simbolica voluta da Fabrizio Clementi per rendere ancora più significativo l’omaggio alle quasi duemila vittime del disastro del 1963.





Per dare la massima forza interpretativa al progetto, Fabrizio Clementi ha scelto di affidare la voce del brano al cantante molisano Andrea Renzi, interprete capace di trasmettere con sensibilità il dolore, il rispetto e la speranza racchiusi nel testo. La collaborazione tra autore e cantante dà vita a un’opera che punta a emozionare senza mai perdere di vista il valore della memoria.

Ad accompagnare il singolo arriverà anche il videoclip ufficiale, che sarà pubblicato il 9 ottobre insieme al brano. Grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, numerose fotografie storiche della tragedia saranno animate e trasformate in sequenze realistiche, offrendo allo spettatore un’esperienza visiva intensa e coinvolgente. Il progetto non intende alterare la realtà dei fatti, ma utilizzare la tecnologia come strumento artistico per restituire espressività a immagini che appartengono alla memoria collettiva, nel massimo rispetto delle vittime, dei loro familiari e della ricostruzione storica.





L’obiettivo è avvicinare anche i più giovani a una tragedia che non deve essere dimenticata, dimostrando come le nuove tecnologie possano contribuire alla divulgazione della memoria storica quando vengono impiegate con responsabilità e sensibilità.

Con “9 OTTOBRE 1963”, Fabrizio Clementi conferma la propria volontà di utilizzare la musica come mezzo di riflessione civile, mentre Andrea Renzi presta la propria voce a un racconto capace di unire emozione, storia e memoria. Un progetto che sarà disponibile dal 9 ottobre su tutte le principali piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip destinato a offrire un modo nuovo e rispettoso di ricordare una delle pagine più dolorose della storia italiana.

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