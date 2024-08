Banchi d’assaggio, cooking show, stand espositivi, degustazioni e spettacoli. Tutto pronto a Bisacquino per il Festival delle Eccellenze che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 agosto.

Il territorio di Bisacquino è storicamente vocato alla produzione di eccellenze, soprattutto nella trasformazione del grano in farina o in pasta, numerosi sono infatti i mulini nella zona. La produzione di grano in Sicilia passa anche da queste zone, dove altri prodotti agricoli come olive e cipolle trovano una residenza perfetta per la trasformazione.

Il Bisacquino Festival delle Eccellenze è un capitolo del “Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei piccoli borghi storici a rischio abbandono” che vede il Comune di Bisacquino protagonista di una rigenerazione e riorganizzazione del territorio. Il verbo ‘rigenerare’ viene ampliato con il sinonimo ‘riscoprire’: gli antichi mestieri, le tradizioni enogastronomiche, la storia e la vocazione di un territorio. Il Bisacquino Festival delle Eccellenze prevede un palinsesto di azioni utili alla promozione del territorio con un’attenzione rivolta al segmento commerciale della domanda e ai mercati nazionali e internazionali, così come alla promozione dello sviluppo e della cultura dell’accoglienza.

L’obiettivo è creare sinergie tra gli operatori economici e culturali del territorio. Promuovere la cultura locale e animare il territorio con eventi culturali e iniziative artistiche, abbinando prodotti d’eccellenza per sviluppare l’offerta turistica integrata utilizzando forme innovative per la gestione dei servizi culturali e turistici, del patrimonio identitario, materiale e immateriale. L’alta concentrazione di prodotti con marchio DOP (Denominazione Origine Protetta), presidi Slowfood e la produzione di prodotti di alta qualità rappresentano l’opportunità di rilancio da sfruttare attraverso la ristrutturazione dell’offerta turistica che sappia raccontare e valorizzare i suoi tesori. Un evento che vuole essere l’opportunità per iniziare un processo di strutturazione di una rete di imprese che saranno volano della promozione e diventeranno attrattive per i flussi turistici.

Sabato 17 agosto, a partire dalle ore 18:00, gli stand di produttori e ristoratori d’eccellenza lungo il centro storico del borgo offriranno l’opportunità di scoprire e abbinare le produzioni territoriali con le performance artistiche e musicali. Il palinsesto del festival delle eccellenze integrerà e sarà arricchito dalla Festa dell’olio e della cipolla bisacquinese che da ormai alcuni anni porta a Bisacquino oltre 6000 visitatori. Tanti gli spettacoli previsti: alle 21:30 ci sarà l’esibizione dell’ASD Feeling Dance Academy; a seguire il “Liscio sotto le stelle” con l’Orchestra Liscio 2000; alle 23:00 ci sarà l’esibizione di “Colpa del Blasco” (tra le più apprezzate Cover Band di Vasco Rossi) e per finire il dj set di Fernando Proce di Radio 101 accompagnato da Andrea Vocal e Dj Lo Voi che faranno ballare i presenti fino a tardi. Previsti durante la giornata giochi per bambini e il Rodeo con il toro meccanico.

Domenica 18 agosto, invece, presso il Museo Civico ci saranno approfondimenti guidati con degustazione e abbinamento di piatti della tradizione rivisitati con estro e originalità, abbinati dai comunicatori del vino della Fondazione Italia Sommelier. Alle ore 10:00, infatti, si terrà l’appuntamento “Eccellenze e vini del territorio si incontrano nella cucina moderna” che vedrà ospite speciale lo chef Salvo Terruso, alias il Pastaio Matto, diventato celebre con le sue ricette viste da milioni di utenti sui social. Gli abbinamenti dei vini saranno a cura del wine-educator Francesco Chittari.

