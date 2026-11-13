Nell’ambito del progetto “A Braccia Aperte 2.0”, venerdì 27 novembre 2026, alle ore 15:30, presso Palazzo Sartorio, in Corso Giulio Sartorio 58 a Lercara Friddi, si terrà l’incontro “Crescere con i figli: tra regole, autonomia e nuove sfide educative”, dedicato ai genitori.

L’iniziativa, dal titolo “Figli in crescita, genitori in aggiornamento…”, rappresenta un’occasione di dialogo e confronto sulle sfide educative che accompagnano la crescita dei figli, con particolare attenzione al tema delle regole, allo sviluppo dell’autonomia e alle nuove esigenze educative.

A guidare l’incontro sarà la Dott.ssa Crocetta Minneci, psicologa e psicoterapeuta, che accompagnerà i partecipanti in una chiacchierata informale, pensata per favorire la condivisione di dubbi, esperienze e riflessioni sul complesso e straordinario compito di accompagnare i figli nella crescita.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle attività del progetto “A Braccia Aperte 2.0”, gestito dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., in partenariato con il Comune di Lercara Friddi, l’I.C. “Alfonso Giordano”, l’I.I.S.S. “Lercara Friddi” e la Pro Loco di Lercara Friddi.

Il progetto è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”.

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