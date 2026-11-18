Nell’ambito del progetto “A Braccia Aperte 2.0 – Opportunità educative per prevenire la dispersione scolastica”, è in programma il laboratorio di progettazione partecipata dal titolo “Crea un podcast a partire da una lezione”, previsto nelle giornate del 18 e 25 novembre 2026, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Plesso Scianna dell’Istituto Comprensivo “Alfonso Giordano” di Lercara Friddi (PA).

L’attività propone un approccio innovativo allo studio, attraverso la trasformazione dei contenuti didattici in podcast originali, coinvolgenti e utili per il ripasso. Il laboratorio intende valorizzare la creatività degli studenti, favorendo al contempo lo sviluppo delle competenze digitali e di nuove modalità di apprendimento.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso progettuale di “A Braccia Aperte 2.0”, finalizzato a rafforzare le opportunità educative e a prevenire la dispersione scolastica, attraverso attività capaci di rendere gli studenti protagonisti attivi del proprio processo formativo.

Il progetto “A Braccia Aperte 2.0” è gestito dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., in partenariato con il Comune di Lercara Friddi, l’I.C. “Alfonso Giordano”, l’I.I.S.S. “Lercara Friddi” e la Pro Loco di Lercara Friddi. Il progetto è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3, dedicato agli interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

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