Il progetto Madre Terra – Multifunzionalità Agricola delle risorse di eccellenza, tipiche, esperienziali, rurali, relazionali e ambientali del Calatino, presenta martedì 12 dicembre alle 13:00 presso il Comune di Caltagirone l’iniziativa denominata “Progetto di Riqualificazione del Verde”, che mira alla rigenerazione del verde urbano e alla valorizzazione del territorio calatino, con un occhio di riguardo verso le fasce più deboli della popolazione, compresi gli immigrati.

Interverranno il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, l’assessore ai Servizi Sociali Patrizia Alario, l’assessore all’Ambiente Lara Lodato, la responsabile del progetto Madre Terra, Gaetana Pagana, il responsabile Welfare e Terzo Settore del MCL Sicilia, Paolo Ragusa, per il Circolo MCL “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, Giuseppe Buoncuore e per il SAI di Caltagirone, Giuseppina Infantino, presidente della coop. Opera Prossima.

In particolare il progetto Madre Terra nel contesto della misura 19.6, si riferisce a un’iniziativa specifica all’interno di un più ampio quadro di sviluppo rurale sostenuto dall’Unione Europea e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Siciliana. Mira a creare un modello formativo ed applicativo contestualizzato al territorio del Calatino. L’obiettivo è quello di valorizzare l’ambiente e le risorse agroalimentari, educative ed ambientali del territorio, promuovendo al contempo l’inclusione sociale di persone svantaggiate, come anziani, disabili e soggetti fragili.

Questa misura si focalizza sulla cooperazione e lo sviluppo di attività multifunzionali in ambito agricolo, rurale e ambientale. Essa prevede il supporto per iniziative che diversificano le attività agricole, integrando aspetti come l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità, e l’educazione ambientale e alimentare.

Luogo: CALTAGIRONE

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.